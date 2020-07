Cinq chansons composées par Naomi Shemer

J’avais envie de rendre hommage à Naomi Shemer (13 juillet 1930-26 juin 2004) qui a écrit les paroles d’un nombre incroyable de chansons israéliennes, c’est la compositrice de Yeroushalaim shel Zaav, de Lu Yehi, de Al kol Ele et de dizaines d’autres.

על כל אלה, Al kol élé, Pour tout cela, une chanson que Naomi Shemer écrit pour sa soeur Ruth qui venait de perdre son mari. Ici dans une interprétation de Kululam pour les 70 ans de l’Etat d’Israël

2.עוד לא אהבתי די, Od lo ahavti daï, Je n’ai pas encore assez aimé chantée par Yoram Gaon

3. לו יהיה, Lou Yehi est l’une des chansons les plus associées à cette guerre. Ici elle est chantée par Naomi Shemer elle-même. Pour écouter Cinq interprétations différentes de Lou Yehi.

4. La chanson qui l’a rendu immortelle : ירושלים של זהב, Yerushalaim shel Zahav, Jérusalem d’or. Ici, en 2018, dans une interprétation classique de l’Orchestre Philharmonique d’Israël dirigé par Lahav Shani avec Renaud Capuçon et Kian Soltani. Pour retrouver 12 versions de la chanson Jérusalem d’or et en savoir plus sur Le premier enregistrement de Jérusalem d’or et de lumière

5. Quelques années avant sa mort, elle écrit la chanson עצוב למות באמצע התמוז, Atzuv lamut be’emtsa HaTamouz, Qu’il est triste de mourir au coeur du mois de Tamouz,une chanson presque prophétique puisqu’elle meurt le 7 du mois hébraïque de Tamouz.

Elle a aussi traduit de nombreuses chansons français en hébreu notamment Ne me quitte pas ou la Chanson des Vieux Amants de Jacques Brel.

A signaler, Ehoud Manor (1941-2005), un autre grand compositeur israélien est lui-aussi né un 13 juillet.