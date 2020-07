Photomontage de la fin du XIXe siècle : Herzl et l’Empereur Guillaume II

Theodor Binyamin Zeev Herzl (2 mai 1860-3 juillet 1904) au cours de sa courte vie, – il est mort à l’âge de 44 ans -, ne s’est rendu qu’une seule fois dans ce qui allait devenir l’Etat des Juifs et qui était à l’époque une province de l’Empire Ottoman. C’était en 1898. Herzl avait organisé son voyage principalement pour rencontrer l’Empereur allemand Guillaume II, le persuader du bien-fondé de l’entreprise sioniste et pour que celui-ci intervienne auprès du Sultan en faveur de l’installation de Juifs. Il y était d’ailleurs en tant qu’envoyé spécial du quotidien viennois Neue Freie Presse.

Et il voulait que cette rencontre soit photographié, ce qui donnerait du crédit à sa vision.

Cette rencontre a eu lieu le 28 octobre 1898 à Mikvé Israël, la première école d’agriculture fondée en 1880, près de l’actuel Holon. David Wolfsohn, qui allait devenir le deuxième Président de l’Organisation Sioniste mondiale était du voyage et devait immortaliser l’instant. Malheureusement ses talents de photographe étaient plutôt limités et lorsque la photo fut développée, on n’entrevoyait que les chaussures d’Herzl au coin de la photo en bas à droite près des sabots du cheval.





Le moment était trop important. Il fut donc décidé de rectifier la photo. Pour cela, Herzl se fit photographier sur un toit d’une des maisons de Jaffa son chapeau blanc à la main en signe de respect.

Le cheval blanc de l’Empereur ayant lui-aussi été coupé par le photographe, on transporta l’empereur du cheval blanc au cheval noir qui le suivait. Et voilà le résultat !

Photomontage d’accord mais pas Fake News car la rencontre, bien que peu fructueuse, a réellement eu lieu !