Un été de cinéma israélien #3

Un été de cinéma israélien – en français #3

du 18 août 2019 au 11 septembre 2019

Cinémathèque de Tel Aviv

Un été de cinéma israélien – en français revient pour la 3e année consécutive avec une sélection de 4 films récents israéliens, sous-titrés en français, à voir, ou à revoir, en août et en septembre.

cinema.co.il / *6876

« Tel Aviv On Fire » de Sameh Zoabi (2019)

Salam, 30 ans, vit à Jérusalem. Il est Palestinien et stagiaire sur le tournage de la série arabe à succès “Tel Aviv on Fire !” Tous les matins, il traverse le même check-point pour aller travailler à Ramallah. Un jour, Salam se fait arrêter par un officier israélien Assi, fan de la série, et pour s’en sortir, il prétend en être le scénariste. Pris à son propre piège, Salam va se voir imposer par Assi un nouveau scénario. Evidemment, rien ne se passera comme prévu.

18/8, 19h – 21/8, 17h – 25/8, 17h et 28/8, 19h

Cinémathèque de Tel Aviv, 2 rue Sprintzak

Réservations : cinema.co.il / T 03-6060800 ext. 1

« Working Woman » de Michal Aviad (2018)

Orna travaille dur afin de subvenir aux besoins de sa famille. Brillante, elle est rapidement promue par son patron, un grand chef d’entreprise. Les sollicitations de ce dernier deviennent de plus en plus intrusives et déplacées. Orna prend sur elle et garde le silence pour ne pas inquiéter son mari. Jusqu’au jour où elle ne peut plus supporter la situation. Elle décide alors de changer les choses pour sa famille, pour elle et pour sa dignité.

18/8, 17h – 21/8, 19h – 25/8, 19h – 28/8, 17h

Cinémathèque de Tel Aviv, 2 rue Sprintzak

Réservations : cinema.co.il / T 03-6060800 ext. 1

« Un havre de paix » de Yona Rozenkier (2018)

Trois frères se retrouvent pour enterrer leur père dans le kibboutz de leur enfance. Avishaï, le plus jeune, doit partir deux jours plus tard à la frontière libanaise où un nouveau conflit vient d’éclater. Il sollicite les conseils de ses frères qui ont tous deux été soldats. Itaï souhaite endurcir le jeune homme tandis que Yoav n’a qu’une idée en tête : l’empêcher de partir. Dans ce kibboutz hors du temps, le testament du père va réveiller les blessures secrètes et les souvenirs d’enfance…

1/9, 19h00 – 4/9, 17h00 – 8/9, 17h00 – 11/9, 19h00

Cinémathèque de Tel Aviv, 2 rue Sprintzak

Réservations : cinema.co.il / T 03-6060800 ext. 1

« Echo » d’Amikam Kovner et Assaf Snir (2018)

Avner soupçonne sa femme de le tromper. Il décide d’enregistrer ses conversations au téléphone, cette quête devient une obsession et va le conduire au seuil de la folie Il ne connait pas vraiment la femme qu’il aime. Arrivera -t-il à trouver ce qu’il cherche ? Un film obscur et poignant alimenté par l’interprétation magistrale de la comédienne Yaël Abécassis.

1/9, 17h00 – 4/9, 19h00 – 8/9, 19h00 – 11/9, 17h00

Cinémathèque de Tel Aviv, 2 rue Sprintzak

Réservations : cinema.co.il / T 03-6060800 ext. 1