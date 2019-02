Colloque international : La transmission en question(s), 5-6-7 mai 2019 à Tel Aviv, en hommage à Michaël Bar Zvi et Raphaël Draï

« Les pierres sont moins importantes que les souvenirs des hommes »

(Haïm Joseph Yerushalmi, 1982, University of Washington Press)

Argument

La transmission est au cœur de tous les discours, il y est question de mémoire, d’histoire, de valeurs, de savoirs ; le terme est le plus souvent utilisé en slogan -fétiche ou -relique, une affirmation ayant alors sens de dénégation. Pour autant, elle est au centre d’une clinique du contemporain, se manifestant en symptômes que nous nous proposons de décrypter et d’analyser, en croisant les regards et les réflexions issus des différentes disciplines et de diverses filiations et généalogies de pensées (psychanalyse et psychopathologie, analyse des idéologies, des discours, des images, droit, sciences politique, du vivant, des religions, art, littérature, cinéma…). Tel le registre du Symbolique, la transmission, qui est d’abord un processus psychique, une décision, une éthique politique et culturelle, avant de représenter des contenus, est essentiellement abordable en négatif, à travers ses échecs, ses avatars, ses formations pathologiques, individuelles et collectives.

Thématiques

Le développement de l’enfant, de l’adolescent face au réel et dans la transmission, les processus d’attachement, de symbolisation, d’identification, d’individuation, de subjectivation, la relation d’objet, la psychopathologie des liens. ¶ Bâtir un sujet collectif, politique, un peuple (le paradigme du sionisme) – ou pas ¶ Éthique et politique – Héritage-Transmission- Histoire-Tradition – Appartenance et créativité – Construction d’une liberté responsable et de la transmission : La « Sortie d’Égypte », les « Topiques sinaïtiques », des paradigmes à l’œuvre. ¶ Transmission de la haine et Haine de la transmission (antisémitisme) ; propagation de la destruction (délires collectifs de filiation, fanatismes génocidaires, transferts héréditaires ?) ; l’Europe malade de ses dénis, à l’épreuve de la Shoah. ¶ Inconscient, répétition, élaboration : la transmission dans la cure psychanalytique et ses obstacles (transfert, refoulement, clivage…) ; la responsabilité généalogique de l’analyste – « Psychanalyse avec fin, psychanalyse sans fin » ? ¶ Le temps de transmettre, gageure du contemporain : quid de la parentalité, de la place des générations, du sexuel, de l’attraction de l’indifférencié, du neutre, de l’immédiat ? Nouvelles parentalités, idéologie du neutre et théorie du genre, transhumanisme et transmission. ¶ Transmission, tradition, création / « Judaïsme terminable, judaïsme interminable » ? « Et tu choisiras la vie » ; l’oral et l’écrit ; donner, recevoir, critiquer ; responsabilité et libre arbitre dans la réciprocité de la transmission. ¶ Transmission et vieillesse. ¶ Mythes et sciences. ¶ Traumatisme et transgénérationnel vs L’amour de l’humour. ¶ La transmission dans la langue, vérité et fiction (cinéma, art et littérature, historiographie, journalisme…)

Intervenants

Michaël Worbs, Pascal Bruckner, Éric Marty, Philippe Val, Michaël Prazan, Georges Bensoussan, Jean-Pierre Winter, Bernard Golse, Simon Epstein, Marc-Alain Ouaknin, Cyril Aslanov, Richard Prasquier, Daniel Sibony, Rebecca Boukhris, Jean-Louis Repelski, Claude Birman, Michel Gurfinkiel, Georges-Elia Sarfati, Daniel Epstein, Franklin Rausky, Thibault Moreau, Richard Landes, Francine Kaufmann, Muriel Haïm, Miri Keren, Jocelyn Hattab, Simone Wiener, Michel Granek, Viviane Chetrit-Vatine, Ilan Trèves, Gisèle Vered, Marc Cohen, Patrick Bantman, Élisabeth Lenchener, Israël B. Feldman, Jean-Jacques Moscovitz, Muriel Katz, Yaël Hirsch, David Mendelson, Ann-Belinda Preis, Didier Lippe, Rachel Rosenblum, Monette Vacquin, Lysiane Lamantowicz, Frédéric Encel, Paul Zawadzki, Rony Klein, Richard Rossin, Éliette Abecassis, Françoise Ouzan, Yehuda Moraly, Michal Govrin, Daniel Dayan, Anat Zanger, Michèle Tauber, Colette Leinmann, Ofer Lellouche, Olivier Véron, Charlotte Dudkiewicz-Sibony, Alexandra Laignel-Lavastine, Ouriel Rosenblum, Evelyne Chauvet, Éva Weil, Danièle Brun, Alain Kleinmann, Jacques Amar, Sam Tyano, Michel Gad Wolkowicz

Films : Michaël Bar Zvi, l’ami, le Mensch et le sionisme d’Élisabeth Lenchener ; et La passeuse des Aubrais, de Michaël Prazan.

