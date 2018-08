HACKATHON

The French Gaming Challenge

Participez au 1er Hackathon sur la langue française en Israël et gagnez un voyage à Paris !

Les 6 et 7 septembre 2018

Institut français de Tel Aviv, Rothschild 7

Pour la première fois en Israël, l’Institut français d’Israël organise « The French Gaming Challenge », un hackathon dans le but de promouvoir une image dynamique et innovante du français. Le principe ? Un « contre la montre » de 27 heures au cours duquel des équipes composées de participants issus d’horizons différents devront créer un jeu vidéo facilitant l’apprentissage du français ! L’événement aura lieu les 6 et 7 septembre 2018 à l’Institut français de Tel Aviv.

La Saison croisée France Israël qui se déroule actuellement et jusqu’au 30 novembre est l’occasion de découvrir en France et en Israël les cultures des deux pays et ce dans toutes les disciplines : spectacles vivants, cinéma, expositions, science, littérature, et plus encore. Accéder à une autre culture, la comprendre, c’est évidemment pouvoir accéder à sa langue. The French Gaming Challenge, organisé les 6 et 7 septembre dans le cadre de la Saison croisée France Israël et pendant les DLD, festival de l’innovation à Tel Aviv, répond à cette ambition : créer en 27 heures un jeu vidéo sur Mobile/PC/Web ou sur toute autre plateforme digitale pour améliorer l’apprentissage du français !

Toute personne estimant avoir les compétences pour relever le défi – et notamment les Développeurs Full Stack, Startups, Professeurs de français, UI/UX designers – est invitée à participer en s’inscrivant en ligne sur thefrenchgaminghackathon.com avant le 18 août 2018. Les inscrits sélectionnés pour participer seront composés en équipes et accompagnés par des mentors spécialisés dans la gestion de projet, la conception et les domaines connexes pour répondre aux objectifs du jeu. L’événement se déroulera le 6 septembre à partir de 8h à l’Institut français de Tel Aviv, dans tout le bâtiment, réquisitionné pour l’occasion.

Au programme de ces 27 heures de création intense, quelques moments de répit sont prévus pour reposer les méninges : séance de yoga, dîner convivial, pauses musicales, rafraîchissements, collations et pizzas jusqu’au lendemain ! Au top chrono signalant la fin du défi, les équipes participantes présenteront le 7 septembre à 10h une démonstration live de leurs jeux vidéo devant le grand public et un jury composé de spécialistes et d’experts choisis par l’Ambassade de France en Israël sélectionnera les idées les plus inédites, originales et innovantes et récompensera les meilleurs projets :

Premier prix : 6 billets d’avion Tel Aviv/Paris pour l’équipe gagnante avec hébergements sur place pour présenter en région Ile-de-France le projet à des professionnels. Deuxième prix : montres connectées Huawei Watch 2 pour chaque membre de l’équipe. Troisième prix : des cours de français animés par les professeurs de l’Institut français de Tel Aviv, en classe et en ligne.

Ce défi est de taille car l’équipe gagnante pourra prétendre développer son projet et le rendre concret ! Et au-delà de l’apprentissage du français, c’est pour faciliter l’apprentissage de toutes les langues que ce jeu est destiné, tant sont importantes dans notre monde globalisé la communication et la compréhension mutuelle. Avis donc aux amateurs et aux professionnels qui veulent se lancer dans ce marathon créatif et innovant, au service d’un objectif qui sera l’un des enjeux les plus importants du siècle à venir !

The French Gaming Challenge est organisé par l’Institut français d’Israël, en partenariat avec le Ministère israélien de l’éducation, Orange, Business France, French Tech Israel, Oracle et avec le soutien de l’Université de Tel Aviv, GameIS, BLEE, Gymglish (Frantastique), MerkSpace, la société ST Electronics Reverso Context.