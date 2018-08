Et tu aimeras ton prochain comme toi-même

Je reprends ici le statut Facebook d’Elisheva Yortner :

Dans ces jours bien troubles, où les mots heurtent et tuent, certains textes nous inspirent. Comme ce texte écrit par le Rabbin Ilay Ofran אילעאי עופרן et porté à ma connaissance par Galia Tobiass. Il m’a paru important de le traduire en français pour faire entendre ces choses formidables qui se disent et s’échangent en hébreu. Mon ami H.M. Ishmor s’est attelé à la tache de la traduction. Je souhaite l’en remercier.

Ilay Ofran — 1 août 2018

Cinq remarques sur le language :

1. « Abomination (To’evah) » — Expression dont se servent les Écritures concernant certaines prohibitions comme l’idolâtrie (’Avodah zarah), la consommation d’aliments impurs (Trefoth), les injustices, le mensonge, coucher avec un homme comme avec une femme (NdT : Vayiqra – Lévitique XVIII : 22), etc. L’expression se réfère toujours à un acte ou un objet spécifque, jamais à une personne ou à une orientation humaine. User de cette expression pour insulter encore et toujours un grand groupe d’êtres humains et présenter ceci comme une position de la Torah (Da’ath Torah) est autant mensonger qu’injuste, ou dans le langage de la Torah : Abomination (To’evah).

2. « La communauté LGBT » — Horrible expression formée entre autres par la politique de rejet et des injures envers nos frères et nos sœurs, dû à leur orientation sexuelle. Au lieu qu’ils fassent partie de nos communautés – familiales, religieuses, sociales, et politiques, nous les avons expulsés et les avons obligés à devenir une « communauté ». Combien minable est une société qui oblige ses communautés à se construire autour d’orientations sexuelles.

3. « Normal/pas normal » — La norme est un terme du domaine de la statistique, pas de la morale ou des valeurs. Un comportement normal est un comportement courant, et l’anormal est un comportement rare. La statistique nous enseigne que visionner de la pornographie est un phénomène « normal ». Cela ne la rend pas admissible ou positive. Garder le Shabbath, garder sa langue ou garder la Brith (NdT : l’Alliance, notamment circoncision mais pas seulement, ici l’auteur semble indiquer les rapports hors mariage) sont malheureusement rares dans la société israélienne, même jusqu’à la marge d’erreur statistique. Devrions-nous par malheur les abandonner car « pas normales » ?

4. « Fierté » — En général, un défaut et non une qualité. Mais la fierté dont il est question ces jours-ci (comme je l’espère) n’est pas le contraire de l’humilité, mais le contraire de la honte et de la culpabilité. La phrase appropriée n’est pas « soyons fiers et vantons-nous de notre orientation sexuelle » mais plutôt « cessons de nous sentir coupables et honteux à cause d’elle ».

5. « Compassion/amour/fraternité » — Ce sont des mots que je ne saurais expliquer, mais je serais heureux si nous les utilisions un peu plus.

Le texte en hébreu :

חמש הערות לשוניות:

1. « תועבה » – ביטוי שהמקרא משתמש בו כלפי איסורים מסויימים כמו עבודה זרה, אכילת טרפות, עשיית עוול, אמירת שקר, משכב זכר ועוד. הביטוי מתייחס תמיד למעשה ספציפי או לחפץ, לעולם לא לאדם או לנטיה אנושית. לעלוב בביטוי הזה שוב ושוב כלפי קבוצה גדולה של בני אדם ולהציג זאת כדעת תורה, זה גם שקר וגם עוול, או בלשון התורה – « תועבה ».

2. « הקהילה הלהט »בית » – ביטוי נורא שיצרנו במו ידינו עם מדיניות ההרחקה והעלבונות כלפי אחים ואחיות שלנו, רק בגלל נטייתם המינית. במקום שהם יהיו חלק מקהילותינו – המשפחתיות, הדתיות, החברתיות והפוליטיות, גירשנו אותם החוצה ואילצנו אותם להפוך ל »קהילה ». כמה עלובה היא חברה שמאלצת את קהילותיה להיבנות סביב נטיות מינית.

3. « נורמלי/לא נורמלי » – נורמה היא מושג מתחום הסטטיסטיקה, לא מתחום המוסר או הערכים. התנהגות נורמלית היא התנהגות שכיחה, ולא נורמלית היא התנהגות נדירה. הסטטיסטיקה מלמדת למשל שצפיה בפורנוגרפיה היא תופעה « נורמלית ». זה כמובן לא הופך אותה למותרת או חיובית. שמירת שבת, שמירת הלשון או שמירת הברית הן לצערנו נדירות בחברה הישראלית עד כדי חריגות סטטיסטית של ממש. האם נחדל מהן חלילה כי הן « לא נורמליות »? 4. « גאווה » – ככלל, תכונה שלילית. אך הגאווה שעליה מדובר בימים האחרונים (כך אני מקווה ומייחל), אינה ההפך מצניעות, מבוכה ואינטימיות, אלא ההפך מבושה ואשמה. האמירה הראויה אינה « הבה נתגאה ונחצין את נטייתנו המינית », אלא « בואו נפסיק לחוש אשמה ובושה בגללה ». 5. « חמלה/אהבה/אחווה » – מילים שאני לא יודע להסביר, אך הייתי שמח שנתחיל להשתמש בהן קצת יותר.

Photo prise à la Gay Pride de Jérusalem là où Shira Banki (16 ans) avait été tuée il y a 3 ans.

Sur l’affiche : « Et tu aimeras ton prochain comme toi-même ».

Crédit : Uri Maroshek