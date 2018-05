Présentation du n°14 de la Revue des Écrivains Israéliens de Langue Française à Tel Aviv

Je reprends ici l’annonce de la Librairie du Foyer à Tel Aviv sur la présentation du numéro 14 de Continuum, la Revue des Écrivains Israéliens de Langue Française. Je suis heureuse d’animer cette soirée en compagnie d’Esther Orner et j’espère vous y retrouver nombreux !

Une soirée pour le lancement du numéro 14 de CONTINUUM, la Revue des Écrivains Israéliens de Langue Française en compagnie d’ Esther Orner et de Rachel Samoul

le mardi 22 mai à 19h30 à la Librairie du Foyer à Tel Aviv

​ « Sept décennies et quelques millénaires »​

​​Entre la micro-histoire poétique et macro-histoire de l’état d’Israël, Continuum 14 propose des moments-clés de la vie, de l’écriture et du pays surpris par des auteurs d’Israël et de France. Dans une diversité de tonalités, plusieurs perspectives captent soit un regard sur le kibboutz, ou bien l’expérience de cette « écriture immédiate » qu’est le blog, ou encore des moments intimes du quotidien israélien, mais aussi le perpétuel retour. Un deuxième volet de la revue est consacré à l’oeuvre poétique de Marlena Braester, qui en est à son treizième recueil de poèmes.

Le divan des poètes présente la poète de langue hébraïque Rivka Miriam. Et pour le chapitre En chantier, Betty Rojtman nous a offert en avant-première un extrait d’un livre qu’elle est en train d’écrire. Librairie du Foyer