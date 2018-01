Découverte à Jérusalem du sceau du Gouverneur vieux de 2700 ans

Une rubrique Archéologie sur le blog animée par Cécile Boaz pour Israel Archéologie – Culture & Education

Découverte du sceau du Gouverneur de Jérusalem datant de 2700 ans

A Jérusalem, un sceau très rare de l’époque du Premier Temple, sur lequel sont gravés les caractères hébraïques : « Au gouverneur de la ville », a été découvert lors de fouilles menées par l’Autorité des Antiquités Israéliennes sur l’esplanade du Mur des Lamentations. Le Gouverneur ou ministre (sar) de Jérusalem était à l’époque la plus haute autorité de la ville et serait l’équivalent d’un maire.

Le sceau est en argile et mesure 15 x13mm et a de 2 à 3mm d’épaisseur. Sur la partie supérieure de la gravure sont visibles deux silhouettes qui se font face, et sur la partie inférieure une inscription en écriture paléo-hébraïque.