Merci à Brigitte C. notre chroniqueuse Cinéma israélien qui s’intéresse aussi à la littérature !

Lettres d’Israël – festival littéraire à Paris

Oh grande joie pour tous les amoureux de littérature israélienne habitant à Paris : du 8 septembre au 18 septembre, nous aurons le bonheur de rencontrer en différents lieux de la Capitale une dizaine d’écrivains israéliens parmi les plus importants que compte le pays.

Tout le programme sur Lettres d’Israël et sur leur page Facebook.

J’aime les écrivains qui y sont invités. Plusieurs générations sont représentées, ils nous racontent des histoires qui nous concernent, ancrées dans le passé ou le présent.

J’aime leur talent et les façons diverses dont leur sensibilité s’exprime.

J’aime leur vision humaniste et complexe des êtres humains qui se reflète dans leurs héros.

J’aime à la fois qu’ils soient tellement israéliens mais non moins universels.

J’aime qu’ils prennent des risques artistiques et parfois politiques en exprimant des opinions qui sont toujours complexes et empathiques.

Je leur suis reconnaissante qu’ils persistent à nous parler malgré leurs drames personnels.

Ils ont tous écrit des livres bouleversants et importants, qui ont parfois entraîné une polémique comme celui de Dorit Rabinyan, « Sous une même étoile » pour avoir conté une histoire d’amour et d’identité entre une Israélienne et un artiste palestinien à New York, et j’aime qu’ils nous fassent réfléchir. Dorit Rabinyan sera le 18 septembre au Centre National du Livre.

Ils seront interviewés par des journalistes spécialisés dans le domaine de la littérature et des acteurs/trices liront en français des extraits de leurs œuvres.

Cerise sur le gâteau, le dernier livre de David Grossman « Un cheval entre dans un bar » primé par le Man Booker International Prize, a été mis en scène et sera joué deux fois pendant le festival. Présentée à Avignon en 2016, vous pouvez l’écouter ici sur le podcast de France Culture.

Ce festival si enthousiasmant fête son deuxième anniversaire. Il est le fruit d’une collaboration entre l’ambassade israélienne, des maisons d’édition, des lieux et organisations culturels. Merci à tous.

