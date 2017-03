Anti-Shefa, Paris-Tel Aviv, la littérature en musique

Le groupe Anti-Shefa se produira à Tel Aviv le vendredi 31 mars à 13 heures au théâtre Tmouna (8, rue Soncino, Tel Aviv), autour du thème « PARIS TEL AVIV ».

Seront sur scène avec le groupe : le chef Léon Alcalai, le professeur Jérôme Bourdon, historien et sociologue des médias français à l’université de Tel Aviv, l’artiste peintre Yair Garbuz, l’écrivaine et traductrice Sabine Huynh, l’éditeur Sharon Rotbard, et l’écrivaine Kinneret Rosenbloom.

Réservations :

appeler le théâtre au 03-5611211 ou réserver en ligne

Le groupe Anti Shefa se produit tous les mois au théâtre Tmouna de Tel Aviv et met en musique des oeuvres de la littérature étrangère et israélienne. Il est composé de l’écrivain et guitariste Haggai Linik (Prix Sapir, équivalent du Goncourt, pour son premier roman), le guitariste Ovad Efrat (producteur de Chava Alberstein, entre autres), la chanteuse et celliste Karni Postel (qui a beaucoup joué avec Asaf Avidan, entre autres), la bassiste et chanteuse Or Edry, et la batteuse et chanteuse Noa Segal.

Des personnalités, artistiques et autres (acteurs, journalistes, écrivains, poètes, traducteurs, peintres, cinéastes, dramaturges, photographes, historiens, professeurs d’université, etc.) sont invitées à chaque spectacle pour lire des textes inédits de leur crû en relation avec un thème choisi.

Le spectacle dure environ une heure, qui passe très vite, tant le contenu est exceptionnel (beau, drôle, émouvant, inspirant, énergisant…). La culture comme on l’aime.