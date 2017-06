50 faits sur la fête de Chavouoth

Pour ce billet de Chavouoth, j’ai glané des informations un peu partout et je les ai liées en bouquet pour vous.

Chavouot est l’une des trois fêtes de pèlerinage avec Pessah et Souccot La fête débute en 2017 le mardi 30 mai à la tombée de la nuit jusqu’au lendemain soir En Diaspora, la fête dure un jour de plus Chavouot שבועות veut dire Semaines Cette fête commémore le don de la Torah A la synagogue, on lit les Dix commandements Cette fête a lieu 50 jours après Pessah, après la Pâque C’est la fin du décompte du Omer La date de la fête est le 6 du mois de Sivan ו‘ בסיון et le 7 Sivan est le neuvième mois de l’année hébraïque Sivan est aussi un joli prénom en hébreu (bisous à toutes les Sivan) On dit que le 6 sivan est le jour où Moïse fut sauvé des eaux C’est le jour de naissance du roi David Ce fut aussi le jour de sa mort On lit le Livre de Ruth Ruth, la Moabite, a suivi sa belle-mère Naomi et a adhéré au destin du peuple juif Ruth est l’ancêtre du roi David et donc du Messie Le Baal Shem Tov, le fondateur du hassidisme est mort un six sivan, en 1760 C’est la fête de la récolte, Hag HaKatsir A partir de Shavouot, la nouvelle récolte pouvait entrer au Temple Deux pains étaient apportés au Temple Pour Shavouot, certains décorent les halot, les pains, d’une échelle La valeur numérique du mot échelle et du mot Sinaï est la même C’est la fête des prémices, Yom HaBikourim On apportait au Temple en offrandes les nouveaux fruits Ce devait être les nouveaux fruits des sept espèces, blé, olive, orge, datte, raisin, figue, grenade Certains mangent des produits lactés à Chavouot, gâteau au fromage ou couscous au beurre Cette coutume viendrait du fait que la Torah est comparée au lait Le cottage est le fromage préféré des Israéliens La vache israélienne de l’année 2012 s’appellait Souffa, elle était du kibboutz Karmia et donnait 21 400 litres de lait par an Les synagogues sont décorées de fleurs, souvent de roses On étudie la Torah toute la nuit, c’est le Tikkun de Shavouot A Jérusalem, après la nuit d’étude, les Juifs vont au Kotel, au Mur La pentecôte chrétienne est célébré 50 jours après Pâques Le mot Pentecôte veut dire en grec cinquantième C’est une coutume de s’asperger d’eau le jour de Shavouot A.D. Gordon, l’un des penseurs les plus importants du sionisme est né le jour de Shavouot et a donné son nom à l’école où allait Anaël A Shavouot, de nombreuses nuits d’étude sont organisées dans les synagogues, les théâtres notamment au Tsavta à Tel Aviv, chez des particuliers. On appelle aussi cette fête comme les deux autres fêtes de pèlerinage : Atseret, assemblée La production de lait en 201% en Israël a été de 1 million 474 milles litres de lait Cette fête agricole est très marquée dans les kibboutzim C’est la coutume de s’habiller en blanc Dans les jardins d’enfants en Israël, les enfants sont habillés de blanc, et portent une couronne de fleurs Des activités pour toute la famille auront lieu à la Tahana L’histoire de Boaz, Ruth et Noémi a inspiré de nombreux peintres: Jordaens, Rembrandt, Millet, Chagall Agnès Varda a réalisé un film que j’adore : Les glaneurs et la glaneuse



Documentaire -Les Glaneurs et la Glaneuse 1/4 by nature-boy-79

47. Entre Pessah et Shavouot, on ne se marie pas sauf le jour de Lag Ba’Omer

48. Dans certaines communautés, on lit une Ketouba, un contrat de mariage entre Dieu et Israël

49. Au lendemain de Shavouot s’ouvre la saison des mariages

50. Victor Hugo, dans son poème Boaz endormi écrit

Immobile, ouvrant l’œil à moitié sous ses voiles,

Quel Dieu, quel moissonneur de l’éternel été,

Avait, en s’en allant, négligemment jeté

Cette faucille d’or dans le champs des étoiles.

Bonne fête de Shavouot!

©Rachel Samoul