Colorabi, Kohlrabi, le chou des marchés d’Israël

Sur les marchés israéliens, c’est la saison du colorabi. Joli mot à la sonorité colorée et qui fait rire mon amie Esther parce qu’elle l’associe au col du Rabbi. En fait, le mot Kohlrabi est d’origine allemande, Kohl (chou) plus Rübe (rave).

Ce légume ressemble à un navet mais n’est pourtant pas de un légume-racine puisqu’il appartient à la famille des crucifères. Il s’agit d’une variété de chou-rave qui s’apparente aussi au chou de Bruxelles. Il est généralement d’un blanc légèrement teinté de vert mais ce matin, au Souk HaCarmel, il était d’un magnifique violet soutenu.

Antioxydant et très peu calorique, il peut être sauté ou utilisé dans la soupe. Mais, il est excellent en salade ou citronné et saupoudré de zaatar, ce mélange d’épices (thym, sumac, sésame) indispensable au Moyen-Orient.